Россиянам напомнили о совместном параде Красной армии и вермахта

В белорусском Бресте активисты провели «акцию исторической правды», развернув плакаты с фотокадрами совместного парада вермахта и Красной армии, прошедшего в этом городе 22 сентября 1939 года. Об этом организаторы акции сообщили «Хартии 97».

«В очередную годовщину развязывания СССР и Германией Второй мировой войны возле Брестской крепости, рядом с пропагандистскими граффити, появился огромный плакат с фотокадрами совместного парада войск вермахта и Красной армии в захваченном ими Бресте», — указали авторы плакатов.

Кроме того, активисты подчеркнули, что «факт проведения парада, как и вообще союзнических отношений [Адольфа] Гитлера и [Иосифа] Сталина в событиях 1939 года, всегда замалчивался советской историографией». «Сегодняшние белорусские власти также пытаются отодвинуть правду в дальний угол, заменяя ее идеологическими мифами о "Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Акция прежде всего была направлена на российских туристов, многие из которых даже не подозревают, что СССР вступил в войну не 22 июня 1941 года, и был не жертвой, а агрессором», — добавили активисты.

22 сентября 1939 года в Бресте по случаю передачи города советской стороне прошел торжественный парад частей Красной армии и вермахта. За пять дней до этого Красная армия без объявления войны вошла в восточную часть Польши, армия которой уже была разгромлена вермахтом. 28 сентября Германия и СССР заключили Договор о дружбе и границе, завершив тем самым территориальный раздел Польши.

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