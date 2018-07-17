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Белорусы нарекли Суворова палачом и превратили в вампира

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В белорусском городе Кобрин активисты разместили на стенах военно-исторического музея имени Александра Суворова плакат, в котором полководец назван палачом и изображен в виде вампира. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

«Его войска отобрали у белорусов Свободу. Жители Кобрина стали личными рабами Суворова», — полагают авторы плаката. Кроме того, они считают, что прославление палача является позором.

Один из авторов изображения сообщил «Хартии 97», что «целью данной акции было показать истинное лицо и зловещую роль в истории Беларуси "великого генералиссимуса"».

Музей размещается в доме 1790 года постройки, переданном в пользование русскому полководцу после подавления им восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году. Восстание Костюшко, направленное против раздела Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией, стало поводом для окончательной ликвидации этого государства. В результате трех разделов Речи Посполитой Российская империя получила около четверти ее территории — нынешние Белоруссию, Украину и Литву. В белорусских националистических кругах восстание Костюшко считается вооруженным выступлением против «российской оккупации».

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