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Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

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Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией. Об этом сообщается на сайте французского посольства в прибалтийской республике.

Решение было принято в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Французские военные прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории республики до конца августа 2019 года.

Военнослужащие будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав дивизии входят вторая бригада французской армии и наемники из Иностранного легиона.

Отмечается, что перемещение военной техники будет осуществляться по железной дороге.

В середине марта замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов заявил, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.

В конце месяца замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку у границ России под предлогом «мифической российской угрозы».

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