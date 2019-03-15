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НАТО уличили в стягивании войск к границам России

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НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью «Красной звезде».

В рамках системы войска усиления из США и Канады перебрасываются в Европу для усиления коалиционных группировок войск на границе с Россией, подчеркнул он. По данным Попова, военно-политический блок увеличил численность военнослужащих сил первоочередного задействования блока в 1,6 раза: до 40 тысяч человек.

Кроме того, руководство Североатлантического альянса приняло решение сформировать третий штаб многонациональной дивизии — «Север» на базе управления Датской мотопехотной дивизии. Отмечается, что у НАТО уже есть штабы «Северо-Восток» в Польше и «Юго-Восток» в Румынии.

Замсекретаря Совбеза обратил внимание на «существенное повышение интенсивности оперативной и боевой подготовки вооружённых сил НАТО в непосредственной близости от российских границ». Также вдвое увеличилось количество учений, которые имеют ярко выраженную антироссийскую направленность, считает он.

Попов напомнил, что, когда альянс создавался, в него входило 15 государств, однако за 20 лет его состав увеличился почти в два раза, в основном за счет приема стран бывших участников Варшавского договора и постсоветских республик. «Иными словами, с 1990-х годов НАТО расширяется строго на Восток, в сторону России», — заключил он, добавив, что в результате появилась тенденция трансформации военных опасностей в военные угрозы.

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