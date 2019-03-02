Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы. Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает ТАСС.

«Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам», — уточнил он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия в ответ готовит «стратегию активной обороны», но ее особенностей не раскрыл.

Ранее 2 марта Герасимов рассказал, что США вместе с союзниками прорабатывают наступательные военные действия против неугодных им стран. По его словам, цель Вашингтона состоит в ликвидации государственности, подрыве суверенитета и смена органов власти. «Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — объяснил он.

В конце февраля о стратегии рассказали в Пентагоне. В ходе одного их выступлений начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфайн сообщил, что Вашингтон рассматривает Россию и Китай в качестве основных государств, против которых может быть использована такая стратегия.

Основной принцип стратегии заключается в том, чтобы тайно проникнуть на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море.

На разработку потребуется около года, а затраты составят 135 миллиардов долларов.

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