В Минобороны заявили об агрессии США к «неугодным странам»

США вместе с союзниками прорабатывают наступательные военные действия против неугодных им стран. Об этом в субботу, 2 марта, сообщает РИА Новости, цитируя выступление первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

Как отметил Герасимов, США и их союзники выбрали агрессивный вектор своей внешней политики, проработав военные действия наступательного характера: «глобальный удар», «многосферное сражение», технологии «цветных революций» и «мягкой силы».

«Их цель — ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле», — отметил первый замминистра обороны РФ.

На той же конференции Валерий Герасимов рассказал, что геополитические соперники России готовятся к войнам с высокотехнологичным противником с задействованием средств поражения с воздуха и из космоса, а также активным ведением информационного противоборства. Он отметил, что современные конфликты характеризуются не только привлечением средств экономического, политического и информационного давления, но и «демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер».

В этих условиях, подчеркнул Герасимов, Вооруженные силы России должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа, развивать формы и способы применения Вооруженных сил, прежде всего, в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства.

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