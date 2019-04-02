Прибалты захотели видеть у себя больше американских солдат

Эстония выступает за обеспечение регулярного ротационного военного присутствия США на территории всех трех прибалтийских республик. Об этом заявил посол страны в Польше и Румынии Эрик Мармей. Его слова приводит ТАСС.

Мармей и представители Латвии и Литвы провели брифинг в Вашингтоне в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО. На нем они рассказали, что их страны последовательно выступают за расширение американского военного присутствия в Прибалтике.

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«Считаю очень важным, чтобы американское присутствие и флаг были во всех этих странах. США ведут переговоры с Польшей по вопросу о расширении военного присутствия. От лица Эстонии скажу, что хотелось бы видеть этих солдат на ротационной и регулярной основе во всех странах Балтии», — заявил Мармей.

Глава департамента трансатлантических отношений и политики безопасности МИД Литвы Раймонда Мурмокайте призвала американцев усилить свои военно-морскую и военно-воздушную группировки.

Глава группы политического планирования в МИД Латвии Андрис Разанс выразил опасение об отсутствии баланса между силами НАТО на северо-востоке Европы и присутствием российской армии в северо-западных регионах РФ. «Это означает, что мы будем приветствовать дополнительное присутствие НАТО в нашем регионе. Однако это не должны быть национальные мероприятия», — подчеркнул он.

Войска НАТО присутствуют в Эстонии, Латвии, Литве и Польше под командованием Великобритании, Канады, Германии и США соответственно. С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России, в Польше и Прибалтике размещены дополнительные батальоны. В 2018 году НАТО усилила свою группировку в Литве.

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