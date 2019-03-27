В России рассказали о разведке НАТО у границ

НАТО милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку у границ России под предлогом «мифической российской угрозы». Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко на конференции ОБСЕ, передает ТАСС.

Он также отметил военное усиление Североатлантического альянса в Восточной Европе. «Демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства», — сказал замминистра. По словам Грушко, такие действия стран Запада ведут к «расширению пространства хаоса».

23 марта в МИД России заявили, что бомбардировки Югославии, которые НАТО провела в 1999 году, грубо нарушили основополагающие принципы международного права и противоречили обязательствам государств — членов блока. Там отметили, что это «пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия».

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