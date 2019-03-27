Мир
 
Последние новости
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Индия сбила спутник Земли
В подвале театра в Москве нашли человеческий череп
Могущество Китая назвали искусственным
Самая уродливая собака Великобритании умерла
Погба захотел получать больше всех в «Реале»
Единственного поставщика российских компьютеров МВД задержали за злоупотребления
Уволенная за фото в купальнике учительница научит педагогов вести соцсети
Израиль рассказал о плане в случае теракта во время «Евровидения»
Новости партнеров

В России рассказали о разведке НАТО у границ

Перейти в «Мою Ленту»

НАТО милитаризирует Черноморский регион и активизирует разведку у границ России под предлогом «мифической российской угрозы». Такое заявление сделал заместитель главы МИД России Александр Грушко на конференции ОБСЕ, передает ТАСС.

Он также отметил военное усиление Североатлантического альянса в Восточной Европе. «Демонизация отдельных стран кладется не только в основу политики западных объединений, но и в основу военного строительства», — сказал замминистра. По словам Грушко, такие действия стран Запада ведут к «расширению пространства хаоса».

23 марта в МИД России заявили, что бомбардировки Югославии, которые НАТО провела в 1999 году, грубо нарушили основополагающие принципы международного права и противоречили обязательствам государств — членов блока. Там отметили, что это «пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию назвали угрозой для США на 20 лет
Польша напомнила Кремлю об историческом контексте начала Второй мировой войны
Грузии снова пообещали членство в НАТО
Другие материалы рубрики
Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
09:43Сегодня

Сирия потребовала обсудить Голанские высоты в ООН

17:0726 марта

США отказались пустить российских дипломатов в лагерь с гибнущими беженцами

09:58Сегодня

Трамп продлил режим ЧП в США на год из-за киберопасности

Мир00:0421 марта

«Слава Богу-Императору!»

ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
20:3326 марта

Россию назвали угрозой для США на 20 лет

09:21Сегодня

На автомобиль Гуайдо в Венесуэле напали

19:0826 марта

Россия осудила удар США по Афганистану

МирПартнерский материал

Шестое чувство

В этих местах люди замирают и загадочно улыбаются
08:2126 марта

На стену на границе с Мексикой выделят миллиард долларов

05:06Сегодня

В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста

18:0625 марта

В США назвали срок признания Голанских высот израильскими

Россия
«Не знал, зачем вообще живу»
 
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Уволенная за фото в купальнике учительница научит педагогов вести соцсети
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Сирия потребовала обсудить Голанские высоты в ООН
Трамп продлил режим ЧП в США на год из-за киберопасности
Россию назвали угрозой для США на 20 лет
На автомобиль Гуайдо в Венесуэле напали
Россия осудила удар США по Афганистану
В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Раскрыты претензии Запада к кандидатам в президенты Украины
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Порошенко пообещал украинцам обходиться своим газом
Дело о коррупции против замглавы внешней разведки Украины закрыли
Лукашенко потребовал отправить под нож сопровождавших его чиновников
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
«Аэрофлот» возглавил рейтинг авиаперевозчиков с самым молодым парком
Россияне стали больше работать неформально
Могущество Китая назвали искусственным
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Названы самые популярные у россиян легковые автомобили
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Генерал ФСБ найден мертвым в Москве
Абызов отказался признать вину
Стали известны подробности дела Абызова
Абызову предъявили обвинение
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Объяснена возможность появления жизни на Марсе
Американцев решили отправить на Луну любой ценой
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Югу России и Украины предрекли скорую катастрофу
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Овечкин забросил 49-ю шайбу в чемпионате и помог «Вашингтону» победить
Погба захотел получать больше всех в «Реале»
Итальянский игрок «Зенита» перечислил лучшие русские блюда
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 поставили под сомнение
Американский боец UFC обвинил Нурмагомедова в трусости
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
Минобороны решило само снимать фильмы об армии
Израиль рассказал о плане в случае теракта во время «Евровидения»
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
Умер граф Калиостро из «Формулы любви»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Зрелый мужчина домогался подростка в самолете и был остановлен журналисткой
Россиянин опубликовал интимные фото супруги и поплатился
Порно из соцсети помогло полиции найти преступника
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе
Накачанным губам предрекли уход в прошлое
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Шведской семье подложили наволочки со свастикой и Гитлером
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Названы лучшие направления для путешествий
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Стюардессы посмеялись над больными детьми и заставили их покинуть самолет
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Плюющаяся кобра спряталась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку
Женщина родила двойняшек от разных мужчин после супружеской измены
Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием
Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды
Все материалы
Циркулярка и рай
Лучшее автомобильное видео марта
История Toyota Land Cruiser
Как трофейный джип стал самым известным японским внедорожником
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов
В России Renault отправит в ремонт 19 тысяч автомобилей
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Петербуржцам отвели четыре года на покупку жилья
В Москве подешевели дома
Менее половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы