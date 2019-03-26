Россию назвали угрозой для США на 20 лет

Россия потенциально будет угрожать США в течение следующих 20 лет. Такое заявление сделал начальник штаба Сухопутных войск США генерал Марк Милли, во время выступления в Конгрессе, передает ТАСС.

Главным образом опасность исходит от желания Москвы «вновь получить контроль над своими историческими сферами влияния и перестроить европейские экономические структуры, а также структуры безопасности в свою пользу», считает Милли.

Он отметил, что Россия стремится вернуть себе статус великой державы и будет соперничать с США не только в Европе, но и в других регионах мира — на Ближнем Востоке, в Арктике, Азии, Африки и в Западном полушарии. Он также сказал, что Россия подрывает НАТО и способствует разногласиям в Европе и на американской территории.

Другим противником Вашингтона назван Китай. Милли отметил, что прямого противостояния с этими двумя странами у США, скорее всего, не будет. «Мы, судя по всему, будем иметь дело с их методами ведения войны по мере того, как они распространяют свой военный потенциал в другие страны», — указал он.

Ранее в марте вашингтонский Центр стратегических и международных исследований выпустил доклад, в котором говорится, что Россия разработала схему, помогающую ей распространять свое злонамеренное влияние по всей Европе. Эксперты считают, что Москва развивает непрозрачную сеть покровительства, которую использует для влияния и принятия решений. Это стало возможно благодаря коррупции, лазейкам в законах и пробелам в системах управления финансовыми рынками. В конечном итоге цель России — «ослабить и разрушить демократические системы изнутри», полагают авторы доклада.

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