В России назвали «реальную угрозу» от США

Американские эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke представляют реальную угрозу для российских ракет и кораблей, приводит «Звезда» заявление ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Владимира Козина.

«Arleigh Burke — это эсминец УРО, который, как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет. По действующей кораблестроительной программе США, которая закончится в начале 2040 годов, они будут иметь от 84 до 96 кораблей, которые будут оснащены системами противоракетной обороны и вооружены крылатыми ракетами морского базирования. Угроза эта реальная», — сказал эксперт.

В марте политический обозреватель Юрий Селиванов заявил, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить «Циркон» можно только с вероятностью 0,1.

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В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью».

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, «способной поражать как морские, так и наземные цели».

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