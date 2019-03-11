Раскрыты последствия применения «Цирконов» против НАТО

В случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса, заявил «Звезде» политический обозреватель Юрий Селиванов.

«Американцы за счет флота держат трансатлантический мост с Европой, и таким образом он будет парализован, если дойдет дело до войны», — сказал обозреватель.

По его словам, ракеты «Циркон» являются «гиперстратегическим оружием», предназначенным для поражения крупных морских целей, прежде всего, авианосцев.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что перехватить «Циркон» можно только с вероятностью 0,1.

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В феврале доктор военных наук капитан I ранга Константин Сивков заявил, что использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью».

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».

В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики данной гиперзвуковой ракеты, «способной поражать как морские, так и наземные цели».

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