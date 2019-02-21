Раскрыты возможности «Циркона» маневрировать на подлете к США

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», запускаемые с российских кораблей, смогут за пять минут гарантированно поразить цели, удаленные на расстоянии 500 километров от берега, сказал контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров. Заявление военного поступило в редакцию «Ленты.ру» от Минобороны.

По оценкам военного, российские корабли в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана способны выпустить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», сразу по примерно 40 ракет «Циркон». Контр-адмирал в отставке отметил, что за это время системы противоракетной обороны (ПРО) противника могут обнаружить, но не перехватить, летящие к нему ракеты.

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Бывший главком ВВС Виктор Бондарев, комментируя возможности «Циркона», заявил, что оружие «по масштабу нанесения урона противнику сопоставимо с ядерным, но не засоряет экологию, не вредит мирным жителям, уничтожает строго заданные цели, не вовлекая в орбиту своего разрушительного влияния целые города, страны, народы».

По мнению редактора журнала «Национальная оборона» Александра Мозгового, достоинством «Циркона» является устойчивость траектории. Как заявил «Российской газете» эксперт, «возможность маневрировать у ракеты есть — правда, без больших перегрузок», а перехватить «Циркон», летящий по прямой, противник не успеет.

В феврале, зачитывая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин раскрыл характеристики создаваемой гиперзвуковой морской ракеты. По словам главы государства, «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха (более трех километров в секунду у поверхности Земли) и дальность полета более тысячи километров. Оружие получат действующие и строящиеся надводные и подводные корабли, в том числе создаваемые под сверхзвуковые ракеты «Калибр».

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