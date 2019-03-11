Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел

AFResearchLab / YouTube

Демонстратор XQ-58A Valkyrie совершил первый полет. Соответствующее видео на YouTube выложила Исследовательская лаборатория ВВС США.

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Полет беспилотника, длившийся 76 минут и признанный успешным, состоялся 5 марта в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона).

Над XQ-58A Valkyrie американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems и Исследовательская лаборатория ВВС работали последние 2,5 года. Дальность полета дозвукового малозаметного беспилотника оценивается в три тысячи километров. Дрон способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы.

Одними из преимуществ XQ-58A Valkyrie называется возможность запуска без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II и невысокая стоимость.

В марте сообщалось, что США могли тайно задействовать в Сирии несколько малозаметных беспилотников серии Q-11 Avenger.

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