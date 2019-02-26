США показали «лучший в мире танк»

Сухопутные войска США показали первые подробные снимки танка M1 Abrams, последняя версия которого (M1A2C или M1A2 SEPv3) получила системы активной защиты Trophy HV (Heavy Vehicle) израильской компании Rafael Advanced Defence Systems, сообщает Defence Blog.

Издание отмечает, что обновление устраняет ряд угроз для боевой машины, в частности, исходящих от противотанковых управляемых ракет. Отмечается, что модернизация решила проблемы, связанные с перетяжеленностью и недостаточной мощностью машины, обнаруженные в ходе Иракской войны с марта 2003-го по декабрь 2011 года.

The Drive отмечает, что M1A2 SEPv3 остается уязвимым для бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, которые могут использоваться российскими танками Т-90МС и Т-14 «Армата».

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

В The National Interest полагают, что M1A2C, возможно, «является лучшим в мире танком».

Первые снимки M1A2C появились в феврале в Facebook на странице военного полигона Юма (Аризона).

В том же месяце стало известно, что американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше 100 километров.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов обнаружил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение в кормовой части машины на корпусе дизель-генераторной установки (ДГУ) «третьей бочки с горючим», которая является «отличной мишенью» для противника.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!