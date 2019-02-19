Конструктор раскрыл главное преимущество Т-90МС

Российский танк Т-90МС идеально подходит для условий ближневосточного региона, заявил «Звезде» генеральный директор — главный конструктор «Конструкторского бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

«Эта машина идеально подходит к условиям данного региона, который характеризуется очень жесткими условиями эксплуатации, такими как высокая температура и сильная запыленность», — сказал специалист.

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По его словам, Т-90МС — современная технологичная машина, которая, по совокупности характеристик, имеет мало конкурентов. Терликов уверен, что такие достоинства танка, как высокая боевая активность, надежность и неприхотливость в эксплуатации, должны обеспечить Т-90МС успех на Ближнем Востоке и в других регионах.

В феврале российский военный эксперт Алексей Хлопотов обнаружил, что модернизация танка Т-90А до Т-90М, осуществленная «Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ), предполагает размещение в кормовой части машины на корпусе дизель-генераторной установки (ДГУ) «третьей бочки с горючим», которая является «отличной мишенью» для противника.

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