Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3

Российский основной танк Т-72Б3 уступает по своим возможностям украинскому модернизированному Т-64БВ, пишет в своем блоге на «Яндекс. Дзен» российский военный эксперт Алексей Хлопотов.

Специалист «обратился к своим знакомым в ВСУ с просьбой рассказать о машине [64БВ образца 2017 года] с позиции профессионального эксплуатанта». В результате эксперт пришел к выводу, что прицел наводчика многоканальный украинской машины сравним по своим характеристикам с белорусской «Сосна-У», которую получает российская. В отличие от «нашей давно устаревшей Р-168» танк Т-72Б3 оснащается «Лыбидь» К-2РБ, основанном на современной американской цифровой радиостанции от Motorola.

По мнению Хлопотова, украинский комплекс динамической защиты «Нож» «всяко лучше» российского «Контакта». «Как по эффективности самих элементов (их минус — только высокая удельная масса), так и по площади прикрытия», — пишет он.

Эксперт отмечает, что украинская машина получила спутниковую навигацию, которая «у нас отсутствует в принципе». «Закрытая зенитная пулеметная установка — большой плюс, особенно после того, как у сирийцев командиры Т-72 были чуть ли не расходным материалом — у нас ее так и не ставят, не ставят даже элементарную защиту вокруг люка по опыту Ирака и той же Сирии», — говорится в материале.

Хлопотов заключает, что Украина провела небогатую, но «вполне вменяемую и четко обоснованную» модернизацию Т-64БВ. «Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"», — резюмирует эксперт.

В феврале администратор интернет-проекта «Отвага-2004» Леонид Карякин в интервью «Российской газете» назвал модернизированный украинский Т-64 образца 2017 года «танком для бедных».

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Ранее в том же месяце «Укроборонпром» анонсировал «новые боевые возможности серийной боевой машины», представляющей собой модернизированный «Харьковским бронетанковым заводом» советский танк Т-64БВ. К настоящему времени украинские военные получили более ста таких машин.

В марте 2018 года американский военный эксперт Майкл Кофман в интервью с Business Insider назвал российский истребитель пятого поколения Су-57 «самолетом для бедных».

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