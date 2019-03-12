В США рассказали о схеме влияния России в Европе

Россия разработала схему, помогающую ей распространять свое злонамеренное влияние по всей Европе. Об этом говорится в докладе вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), выпущенном 11 марта.

Эксперты считают, что Москва развивает непрозрачную сеть покровительства, которую использует для влияния и принятия решений. Это стало возможно благодаря коррупции, лазейкам в законах и пробелам в системах управления финансовыми рынками. В конечном итоге цель России — «ослабить и разрушить демократические системы изнутри», полагают авторы доклада.

В качестве примера они приводят значительный рост инвестиций с 2007 по 2017 год в Нидерландах: с 13,2 миллиарда до 96 миллиардов евро. В случае с Австрией в CSIS указывают на долгосрочное сотрудничество «Газпрома» с местной нефтегазовой компанией OMV, которое вылилось в политическую поддержку проекта газопровода «Северный поток-2».

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Кроме того, выделены Черногория, где российские граждане активно скупают недвижимость, и Чехия, через банки которой деньги переправляют в офшоры. «Недооцененным элементом влияния Москвы является выход европейских компаний на российский рынок», — отметили эксперты.

В CSIS подчеркнули, что экономическое влияние России и сомнительные финансовые операции в серой зоне — «явная и существующая угроза безопасности США, а также трансатлантической безопасности». Для ее искоренения страны Запада должны признать, что оказались под воздействием злонамеренного влияния, и искоренить его.

В частности, предлагается создать трансатлантическую систему разведки и наблюдения за финансовыми потоками и сделать борьбу с отмыванием денег одним из приоритетов национальной безопасности. Евросоюзу советуют отказаться от выдачи «золотых виз», а США — повысить прозрачность инвестиционных виз.

11 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп запросил выделение в 2020 году 500 миллионов долларов на укрепление безопасности и уменьшение зависимости стран Европы, Евразии и Центральной Азии от России. Позднее уточнялось, что Госдеп намерен потратить на противодействие влиянию Москвы 661 миллион долларов.

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