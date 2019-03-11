В Германии поведали об отвергнутой Европой России

Бывший советник по вопросам внешней политики и безопасности канцлера Германии Хорст Тельчик в интервью изданию Der Spiegel рассказал о европейских амбициях России.

По мнению Тельчика, изначально президент России Владимир Путин был настроен на сближение с Европой, однако там отказались сотрудничать со страной. Он отмечает, что российский президент интересовался вопросами общеевропейской политики и даже раздумывал над членством в НАТО.

Тельчик также раскритиковал учения и разведывательные полеты стран альянса у границ России, так как именно они ухудшают ситуацию. Соглашение между Россией и Евросоюзом очень перспективно, однако европейские страны ничего не предпринимают, добавил он.

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Помимо этого, политик высказал мнение, что Европа должна выстраивать конструктивные отношения с Россией, а не отворачиваться от нее. Он подчеркнул, что Путин «не враг Европы», а российская внешняя политика носит оборонительный характер, так как русские «не сумасшедшие», чтобы нападать на страны НАТО.

«Подтверждением тому служит исторический опыт. Карл XII, Наполеон, Адольф Гитлер — это Запад всегда нападал на Россию. Что ощущает нормальный русский человек, когда узнает, что немецкие солдаты снова стоят на российской границе?», — заключил Тельчик.

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис призвал европейские государства объединиться для сдерживания российской агрессии. По его мнению, Кремль попытается укрепить пророссийские силы в Европейском парламенте и расколоть Европу.

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