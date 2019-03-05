США захотели усилиться в Европе для противостояния России

Соединенные Штаты должны усилить свое военное присутствие в Европе, чтобы противостоять растущей российской угрозе. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает канал WKMG-TV.

Слова Скапаротти были ответом на вопрос сенатора о готовности войск НАТО к защите от российской агрессии в Европе. Генерал заявил, что недоволен боеготовностью ОВС: им в первую очередь не хватает разведданных в свете «модернизации и агрессивной силовой позиции России».

Он добавил, что войскам под его командованием необходимы новые военные корабли, чтобы сохранять главенствующую позицию на море. «Я запросил еще два эсминца (...) нам нужно больше сил, так как российские флоты в Европе модернизируются и растут», — сказал он.

Как сообщает канал, в Европе уже есть четыре эсминца США — они расквартированы в испанской Роте.

Ранее в том же выступлении Скапаротти высказался по поводу продажи американских истребителей F-35 Турции: он рекомендовал не продавать самолеты Анкаре, если та закупит у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400.

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