Великобритания приостановит выдачу «золотых виз» для крупнейших инвесторов в рамках борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью. Об этом сообщает Bloomberg.

Программу закроют в пятницу, 7 декабря, в полночь по местному времени. Она не будет работать до тех пор, пока к условиям получения визы не добавят аудит финансовых и бизнес-интересов заявителей и не запретят использовать в качестве инвестиций государственные облигации. Снова выдавать визы по программе Tier 1 планируется в 2019 году.

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Визы такого типа получали инвесторы из стран вне Европейской экономической зоны, готовые вложить в экономику страны от двух миллионов фунтов стерлингов. Как пишет Bloomberg, новые меры больше всего повлияют на российских олигархов, привыкших хранить капитал и обучать детей в Британии.

«Мы больше не будем терпимо относиться к людям, которые не хотят играть по правилам и пытаются обмануть систему», — заявила министр иммиграции Великобритании Кэролайн Ноукс. По ее словам, новые меры «дадут уверенность в том, что только настоящие инвесторы, желающие поддержать британские предприятия, могут получить выгоду от нашей иммиграционной системы».

Летом этого года стало известно, что британские власти изучают более трех тысяч «золотых виз», полученных иностранцами за последние годы. Из них более 700 были выданы россиянам.

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