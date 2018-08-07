Европа испугалась грязных денег из России

Европейская комиссия (ЕК) призывает страны ЕС ограничить предоставление людям гражданства за инвестиции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, передает Spiegel Online.

По ее словам, ведомство «крайне обеспокоено ситуацией с так называемыми золотыми паспортами». «В последние годы все больше государств Евросоюза предоставляет гражданство лицам из третьих стран, вложившим крупные суммы денег», — сказала она. Юрова добавила, что зачастую речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

В отчете ЕК говорится о Кипре, Греции и Мальте, а среди желающих получить виды на жительство или гражданство («золотые визы» или «золотые паспорта») выделяют граждан Китая, России и бывших советских республик. Главной проблемой при этом является право на свободное передвижение по Евросоюзу, которое получают эти лица. «Мы не хотим троянских коней в ЕС», — указала Юрова.

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Комиссар отметила, что странам необходимо принимать больше мер, чтобы не пустить людей, «которые угрожают безопасности Европы или хотят отмыть свои деньги». Она подчеркнула, что ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег.

Предполагается, что осенью Брюссель опубликует новые памятки и документы по этой проблеме. Как отмечается, по проблеме в ЕС говорят уже давно, однако непосредственное решение о выдаче вида на жительство или гражданства принимают сами страны.

В январе сообщалось, что более 700 россиян, в числе которых известные бизнесмены и миллиардеры, купили паспорта Мальты.

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