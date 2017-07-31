Мальтийский орден

Республика Мальта интересна для россиян прежде всего тем, что обладатели статуса ПМЖ Мальты получают возможность путешествовать без виз в пределах Евросоюза. Этим же правом наделяются их родственники — супруги, дети, внуки, родители, дедушки и бабушки.

Почему Мальта?

Мальта отличается мягким налоговым законодательством. Бизнесмены смогут использовать статус ПМЖ для оптимизации налогообложения. Кроме того, республика заключила договоры об избежании двойного налогообложения с 60 странами.

Мальта удобна в качестве «запасного аэродрома». Это небольшое государство отличается стабильной экономикой, и средства, инвестированные в нее, в значительной мере застрахованы от возможных экономических потрясений.

Что изменилось в программе получения ПМЖ Мальты за инвестиции

4 июля 2017 года в соответствии с Официальным уведомлением №189 вступили в силу изменения в государственной программе MRVP (ПМЖ Мальты за инвестиции). Они коснулись сроков оформления, процедуры оплаты, предоставления ПМЖ родственникам основного заявителя, условий проживания на территории республики, юридического статуса заявителя и зависимых от него родственников и проч.

Условия проживания

Раньше заявитель и его родственники — обладатели статуса ПМЖ — имели право находиться на территории Мальты не более 6 месяцев в году подряд или не более 10 месяцев совокупно в течение 5 лет. Теперь все ограничения на пребывание в стране сняты: заявитель и другие члены его семьи могут находиться на Мальте неограниченное время или не посещать территорию республики вовсе.

Сроки оформления

Параллельно со вступлением в силу изменений начал работать новый государственный орган — Malta Residence and Visa Agency. Новое агентство, созданное взамен действующего ранее Identity Malta Agency, получило более узкую специализацию. Оно занимается исключительно вопросами предоставления ПМЖ. Это позволило направить все ресурсы на решение определенного перечня вопросов и значительно сократить общее время оформления ПМЖ для инвесторов-заявителей.

Оплата

Изменения не затронули основной взнос — 250 тысяч евро, которые вкладываются в государственные облигации и возвращаются через пять лет. Также заявитель на срок не менее пяти лет по-прежнему обязан приобрести или арендовать на Мальте жилье.

Величина первоначального невозвратного взноса теперь 5 тысяч евро вместо 5,5 тысяч. После одобрения заявки оплачивается 25 тысяч евро вместо 24,5 тысяч. Основные изменения коснулись родственников и членов семьи заявителя.

Преимущество нововведения в том, что оно дает право включать в заявление на получение ПМЖ зависимых членов семьи даже после того, как основной заявитель уже получил статус резидента.

Кто считается родственником и членом семьи

Власти Мальты более демократично подошли к понятиям «родственники» и «члены семьи».

Во-первых, было упразднено ограничение возрастного порога в 27 лет для зависимых детей заявителя. Возраст детей, которые зависимы от родителей материально, теперь не имеет значения. Главное условие — зависимость должна быть доказана.

Во-вторых, отныне основному заявителю не нужно доказывать факт совместного проживания с зависимым совершеннолетним ребенком с медицинскими показаниями (инвалидностью).

В предыдущем варианте программы MRVP никак не оговаривались дополнительные заявители на получение ПМЖ. С 4 июля 2017 года включать в заявление после одобрения основных членов семьи можно:

• невестку или зятя заявителя, если ребенок был внесен в заявление ранее;

• внука основного заявителя или супруга/супруги — рожденного или усыновленного. Главное условие — родители ребенка должны быть включены в заявление ранее.

• Родителей и прародителей основного заявителя, его/ее супруги или супруга.

Для всех дополнительных лиц действует положение об оплате 5 тысяч евро невозвратного взноса за каждого.

Мальта также внесла коррективы в определение возраста уголовной ответственности. Так, уголовная ответственность на Мальте наступает с 12 лет, в большинстве стран — с 14. Это создавало трудности, так как в заявление требовалось включать справку из полиции Мальты и других стран с 12 лет, что не согласуется с законодательством, например, России.

Теперь для всех соискателей по программе MRVP справка о несудимости должна подтверждать, что человек старше 14 лет не имеет проблем с законом в странах, где он проживал постоянно не менее полугода на протяжении последних 10 лет.

Все перечисленные изменения направлены на популяризацию программы получения ПМЖ Мальты за инвестиции, так как они делают процесс более удобным, понятным и быстрым. Кроме того, MRVP — это одна из статей доходов республики. Мальта сейчас — единственная страна Евросоюза, которая может предложить иностранным инвесторам статус ПМЖ.

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В «Иммигрант Инвест» просят предельно осторожно относиться к компаниям, которые не имеют всех официальных документов или офиса на Мальте. Как правило, это посредники, передающие в конечном итоге все документы лицензированным агентам за комиссионные. Это не имеет смысла и только увеличивает конечную стоимость сделки.