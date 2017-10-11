Вануату начала продажу гражданства за биткоины

Тихоокеанское островное государство Вануату стало первой страной в мире, гражданство которой можно приобрести за биткоины. Об этом сообщает Bitcoin.com со ссылкой на заявление главы Информационного центра Вануату Джеффри Бонда (Geoffrey Bond).

Правительство Вануату намерено стать лидером в использовании новых технологий, отметил Бонд. Все транзакции с биткоинами будут осуществляться через Австралийскую биржу и должны соответствовать требованиям, установленным финансовым регулятором Австралии, подчеркнул он.

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Стоимость оформления гражданства Вануату для иностранцев составляет 200 тысяч долларов, или около 41,5 биткоина.

Вануату имеет льготную систему налогообложения, поэтому получение гражданства этого государства может быть привлекательным для бизнесменов. Владельцы паспортов Вануату могут посещать без оформления виз 115 стран мира, включая Россию, страны Евросоюза и Великобританию.

10 октября депутаты Верховной Рады Украины предложили законопроект о легализации оборота криптовалют в стране.

В августе The Financial Times сообщила о намерении Австралии усилить меры по борьбе с отмыванием денег. Власти намерены создать законодательную базу для регулирования рынка криптовалют.

Республика Вануату — небольшое, площадью 12 тысяч квадратных километров, государство в Тихом океане, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды. Население — 277 тысяч человек. На западе Вануату граничит с Австралией, на востоке — с территориальными водами Фиджи. В 2011 году Вануату запустило программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции — Capital Investment Immigration Plan.