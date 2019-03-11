Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией

Президент США Дональд Трамп представил в Конгрессе США проект бюджета на 2020 финансовый год, который начнется в стране в октябре. Об этом сообщает Sputnik.

Его общий объем составляет 4,7 триллиона долларов. В частности, глава государства просит увеличить военные расходы почти на пять процентов, до 750 миллиардов долларов. При этом 9,6 миллионов для Министерства обороны планируется направить на повышение кибербезопасности. Указывается, что военная часть бюджета в первую очередь нацелена ​​на «стратегическое соперничество» с Россией и Китаем.

Кроме того, бюджет предполагает сокращение иностранной помощи на 13 миллиардов долларов. В то же время предусмотрено выделение 500 миллионов на укрепление безопасности и уменьшение зависимости стран Европы, Евразии и Центральной Азии от России, в том числе в сфере вооружений. Статья расходов называется «противостояние российскому злонамеренному влиянию», отмечает ТАСС.

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В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США. Еще 8,6 миллиарда долларов Трамп намерен выделить на строительство стены на границе с Мексикой.

Как уточняет Reuters, ожидается, что Конгресс отклонит проект. Ранее лидеры демократов уже предостерегли Трампа от повторения войны за финансирование, разгоревшейся в конце 2018-го и приведшей к пятинедельному шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. К этому привели разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования. Позже американский лидер все-таки согласился подписать принятый Конгрессом временный бюджет.

В то же время в 2019 году ставки гораздо выше, отмечает агентство. Так, крайний срок для утверждения финансирования — 1 октября — совпадает с крайним сроком для поднятия потолка американского госдолга. Без этого правительство США рискует столкнуться с дефолтом, который потрясет мировую экономику.

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