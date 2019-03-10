Трамп захотел в пять раз больше денег за размещение войск США в других странах

Президент США Дональд Трамп и его помощники разработали новую формулу, по которой другие страны будут оплачивать размещение американских войск на своей территории. Об этом сообщает CNN.

В Вашингтоне новый метод расчета назвали «цена плюс 50 процентов». В соответствии с ней государства будут полностью оплачивать расходы на размещение войск США на их территории, а затем дополнительно платить еще половину от этой суммы. Это может привести к тому, что содержание американских военных обойдется союзникам в пять или шесть раз дороже.

Несколько лет подряд Трамп жаловался на то, что принимающие войска страны платят США недостаточно. Он считает, что союзники, на территории которых находятся американские вооруженные силы, приобретают дополнительную ценность, и они должны ее окупить.

Войска США находятся более чем в 100 странах мира. Наибольшее количество военных базируется в Японии, Южной Корее, Германии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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