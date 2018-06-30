США задумались о возможности вывода войск из Германии

Министерство обороны США подсчитывает расходы на вывод американских войск из Германии или их переброску в Польшу. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным источников издания, это обычный анализ на низком уровне, результаты которого могут потребоваться при обсуждении в более высоких кругах.

Авторы статьи отмечают, что все это происходит на фоне нарастающего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как поясняет газета, американский лидер удивился, узнав, что в европейской стране дислоцируется около 35 тысяч военнослужащих из США. Он заявил, что союзники не вносят должного вклада в обеспечение общей безопасности.

Издание добавляет, что официальные лица в Европе забеспокоились, узнав, что Пентагон оценивает возможность такого шага. По их мнению, на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля Трамп раскритикует их за недостаточное финансирование обороны.

В то же время представитель ведомства Эрик Паон подчеркнул, что Вашингтон сейчас не планирует выводить войска из Германии, а подобные исследования в ведомстве проводятся постоянно.

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