ЕС задумался о собственном военном союзе без США

Незадолго до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 июля, девять стран ЕС под предводительством Франции и Германии, выступили с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования для обороны. Об этом сообщает Focus-online.

Как отмечает издание, Берлин и Париж «решили дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу», поскольку полагаться на США при этом президенте уже нельзя.

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Цель новой инициативы — создать более тесное сотрудничество между Генеральными штабами, чтобы таким образом обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. «Новый союз делает ставку на надежность партнеров», — сообщается в статье.

Отмечается, что Великобритания после Brexit также будет участвовать в этой военной инициативе. Ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.

Несмотря на призыв Вашингтона повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП, Германия пока не торопится это сделать. «Нельзя в этой связи исключать скандального развития событий», — отмечает издание.

Еще несколько месяцев назад госсекретарь США на встрече министров иностранных дел НАТО заявил о том, что «американский президент хочет наконец увидеть цифры».

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