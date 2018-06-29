ЕС задумался о собственном военном союзе без США

Незадолго до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11 июля, девять стран ЕС под предводительством Франции и Германии, выступили с инициативой создать собственные военные подразделения быстрого реагирования для обороны. Об этом сообщает Focus-online.
Как отмечает издание, Берлин и Париж «решили дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу», поскольку полагаться на США при этом президенте уже нельзя.
Цель новой инициативы — создать более тесное сотрудничество между Генеральными штабами, чтобы таким образом обеспечить более быстрое военное реагирование в кризисных ситуациях. «Новый союз делает ставку на надежность партнеров», — сообщается в статье.
Отмечается, что Великобритания после Brexit также будет участвовать в этой военной инициативе. Ранее Лондон выступал против европейской интеграции в политике безопасности за пределами НАТО.
Несмотря на призыв Вашингтона повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП, Германия пока не торопится это сделать. «Нельзя в этой связи исключать скандального развития событий», — отмечает издание.
Еще несколько месяцев назад госсекретарь США на встрече министров иностранных дел НАТО заявил о том, что «американский президент хочет наконец увидеть цифры».