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Грузии снова пообещали членство в НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Грузии присоединение к блоку. Его заявление опубликовано на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Грузия добилась большого прогресса в важных реформах», — сказал Столтенберг, отметив, что альянс приветствует взятое страной обязательство довести военные расходы до двух процентов от ВВП.

Столтенберг подчеркнул, что Грузия является уникальным партнером для Североатлантического альянса, и объявил о продолжении совместной работы по подготовке страны к вступлению в НАТО. Он напомнил, что прошлым летом в Брюсселе все лидеры стран НАТО подтвердили решение саммита в Бухаресте от 2008 года о том, что Грузия станет членом организации. При этом точных сроков генсек не назвал.

Как отметил Столтенберг, НАТО полностью поддерживает территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Он также призвал Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии и вывести свои войска.

12 июля 2018 года генеральный секретарь Североатлантического альянса уже заявлял, что Грузия войдет в состав НАТО. В декларации саммита было отмечено, что Грузия «располагает всеми практическими инструментами для подготовки к будущему членству».

На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в коммюнике было зафиксировано, что рано или поздно Украина и Грузия присоединятся к блоку.

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