Вступление Грузии в НАТО сочли полезным для России

Вступление Грузии в НАТО будет полезным для России, поскольку данный шаг укрепит стабильность на Кавказе. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Если Грузия присоединится к НАТО, то это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным. Это в наилучшей степени отвечает российским интересам», — указал Бахтадзе.

Также грузинский премьер подчеркнул, что, хотя экономика страны не так велика, Тбилиси тратит более 2 процентов ВВП на военные нужды. «Наши отношения и, я бы сказал, дружба с США проходят проверку на прочность в сражениях. Мы плечом к плечу боремся с международным терроризмом в Афганистане и Ираке», — отметил он, вспомнив грузинских миротворцев, несущих службу в этих странах. По его мнению, «Грузия вносит самую крупную на душу населения лепту в эту борьбу».

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По словам Бахтадзе, «при администрации президента [США Дональда] Трампа происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности». «Оно никогда не было настолько сильным, как сейчас», — подчеркнул премьер. Также в Тбилиси воодушевлены решением президента США вести диалог с Россией, поскольку альтернативы этому нет. «Прямой диалог с Россией на высшем уровне является очень плодотворным и позитивным шагом», — сказал он.

Глава правительства выразил сожаление в связи с тем, что «Россией оккупированы 20 процентов территории Грузии (Тбилиси считает таковыми Южную Осетию и Абхазию, чья независимость признана Москвой — прим. «Ленты.ру»), и она продолжает свою агрессивную политику против Грузии». «Разумеется, правительство Грузии твердо стоит на пути мирного урегулирования конфликтов. К сожалению, Россия вновь пытается создать препятствия для наших мирных инициатив», — добавил премьер-министр.

12 июля на саммите НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что впечатлен реформами, которые проводит Тбилиси. «Отношения НАТО с Грузией уникальны. Вы один из наиболее важных партнеров альянса. И надежный друг. Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры государств-членов подтвердили это», — отметил он.

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