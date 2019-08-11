Предсказан победитель в войне между США и Россией на море

Американский специалист ВМС Лайл Голдстайн рассказал о том, кто выйдет победителем в войне между США и Россией на море. Об этом он написал в статье в The National Interest.

По прогнозам специалиста, практически весь флот НАТО в Черном море будет уничтожен в первые часы войны российскими подводными лодками, ракетными комплексами наземного базирования, ракетными катерами и авиацией, оснащенной гиперзвуковыми противокорабельными ракетами, такими как комплекс «Кинжал».

Голдстайн считает, что запрет (согласно конвенции Монтре) на проход авианосцев через проливы Босфор и Дарданеллы — удача для США, так как в противном случае были бы потоплены и американские корабли данного типа, считающиеся главной гордостью американского флота.

Также специалист рекомендовал руководству Соединенных Штатов перестать делать ставку на авианосцы, которые он назвал устаревшими, и развивать подводный флот, а также новейшие беспилотники.

Голдстайн считает, что военное столкновение между двумя странами вполне реально из-за эскалации напряженности, к которой приводит участие американского флота в совместных с Украиной учениях вблизи российских берегов.

В июле 2019 года совместные военные учения США и Украины насмешили китайских журналистов.

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