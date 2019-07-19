Военные учения Украины и США насмешили китайцев

Украина отправила на совместные с США военные учения «бронированную рыбацкую лодку». К такому выводу пришло китайское издание Sohu.

Журналисты обратили внимание, что в Черном море рядом с американским эсминцем находился украинский артиллерийский катер, ни по одной из характеристик не превосходящий его. «Украинский главный корабль сравним с рыбацкой лодкой. Это все еще пытается напугать Россию?», — высмеяло издание ситуацию.

С 1 по 12 июля прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах задействованы 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек личного состава морской пехоты. Российский МИД назвал их проведение «опасной идеей».

Одновременно с Sea Breeze российские военные также провели плановые учения в Черном море. В мероприятии были задействованы около 10 кораблей, в том числе большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры и сложные строи.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский призвал международных партнеров страны оказать помощь в модернизации флота. «Наша общая цель — это сильные, оснащенные современными кораблями, вооружением и техникой ВМС», — заявил он.

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