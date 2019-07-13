На Украине испугались российских десантников

Учения российских десантников в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки военных России на территории государства. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-полковник Игорь Смешко. Видео доступно на YouTube.

Генерал-полковник отметил, что украинским властям необходимо задуматься об укреплении вооруженных сил. По его словам, поскольку Украину защищать некому, то существование страны может продлиться недолго. Смешко добавил, что в распоряжении государства 50 тысяч солдат.

В июне президент Украины Владимир Зеленский распорядился начать внедрять в Вооруженных силах Украины (ВСУ) стандарты и процедуры НАТО. По его словам, данная работа «не должна быть имитацией», а должна стать «реальными шагами реформирования украинской армии». «При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», — подчеркнул украинский лидер.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа. Помимо этого, в регион прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании с экипажем численностью 72 человека.

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