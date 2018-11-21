Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа

Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, его слова приводит The Daily Telegraph.

«Пока Украина сталкивается с агрессивными действиями России, она будет иметь надежного партнера в лице Соединенного Королевства», — цитирует газета Уильямсона. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа. Помимо этого, в регион прибудет многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании с экипажем численностью 72 человека.

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«Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине защищать свободу и демократию», — говорится в обнародованном заявлении британского министра обороны.

Украина и Великобритания договорились об усилении военного сотрудничества в 2017 году. Как сообщал телеканал 24, страны планировали наладить взаимодействие в сфере разведки и киберзащиты. Министр обороны Украины Степан Полторак тогда заявил, что британские инструкторы подготовили более трех тысяч украинских военных, и озвучил планы по увеличению масштабов военного сотрудничества.

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