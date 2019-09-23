Россия ответила на обвинения в блокировке учений НАТО

Американский генерал, заявивший об угрозе России для НАТО в Черном море, сделал это для увеличения расходов на оборонную промышленность, заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров. Его цитирует RT в понедельник, 23 сентября.

По его словам, военные постоянно делают подобные заявления, когда нужно увеличить бюджет.

Ранее 23 сентября стало известно, что американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия препятствует учебным маневрам НАТО в Черном море. Он обвинил российскую сторону в блокировании проходов к местам учений. Генерал подчеркнул, что альянсу следует наращивать свои силы в Черноморском регионе для сдерживания РФ и обеспечения свободы судоходства.

С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задействованы 19 стран. В это же время маневры провели и российские военные.

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