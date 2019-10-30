НАТО усилится в Черном море и поможет Украине

НАТО увеличит свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Присутствие кораблей НАТО в Одессе является подтверждением важности этого региона для альянса, а также демонстрирует поддержку Украине. Столтенберг также отметил, что Грузия и Украина являются партнерами альянса, которым НАТО будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и других сферах. Глава военно-политического блока осудил «агрессивные действия России в Черноморском регионе», сообщается на его официальном сайте.

29 октября стало известно, что в Одессу прибыли четыре корабля НАТО. Речь идет о минных тральщиках ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Их пребывание продлится неделю.

Ранее в октябре американский исследовательский центр RAND опубликовал доклад, где написано, что Россию необходимо сдерживать в Черноморском регионе, так как она модернизировала свой флот. В частности, для обозначенных целей по сдерживанию авторы предлагают разместить в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны (ПВО) и расширить учения НАТО.

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