Названа цель вошедшего в Черное море американского эсминца

Эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, принадлежащий ВМС США, зашел в воды Черного моря в рамках плановой операции. Об этом заявила командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти, сообщается на сайте американского ведомства.

Франкетти подчеркнула, что этот визит, ставший уже седьмым в году для кораблей ВМС США, демонстрирует «приверженность [Вашингтона] свободе судоходства и союзникам и партнерам по НАТО» в регионе.

Эсминец УРО Porter (DDG-78) зашел в акваторию Черного моря 12 октября. Корабль приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США.

Конвенция Монтрё 1936 года позволяет находиться военным кораблям нечерноморских государств в акватории моря не более 21 суток.

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