«Сметливый» приступил к слежке за американским эсминцем

Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем ВМС США Carney после его входа в Черное море. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«К непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый"» — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, за американским военным кораблем будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота.

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