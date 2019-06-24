Американский корабль проследил за российским

Американский корабль проследил за действиями российского фрегата «Адмирал Горшков» у кубинского побережья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы слежения за передвижением судов AIS.

По его информации, параллельным курсом с российской группой шел ракетный эсминец Военно-морских сил США «Джейсон Данэм» (USS Jason Dunham). Он начал слежение в Мексиканском заливе и следовал за кораблями Военно-морского флота России вплоть до Гаваны. При этом морскую границу Кубы «Джейсон Данэм» не пересекал.

Ранее 24 июня в пресс-службе Северного флота указали, что российские корабли подошли к побережью Кубы и днем зайдут в ее столицу Гавану. При этом в порт вместе с «Адмиралом Горшковым» не станет отправляться средний морской танкер «Кама», он продолжит путь к островам Тринидад и Тобаго.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. 20 июня сообщалось, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники.

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