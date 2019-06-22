Российский бомбардировщик пролетел испанский авианосец

Российский тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского универсального десантного корабля-авианосца Juan Carlos I. Соответствующий ролик показал Antena 3.
В сообщении телеканала говорится, что самолет пролетел «в нескольких метрах» от корабля «на относительно небольших высоте и скорости», а «выполненные маневры не были сочтены опасными». Это произошло во время учений НАТО BALTOPS-2019, которые проходили в Балтийском море с 1 по 16 июня.
В июне Минобороны России показало перехват российским истребителем Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.
Juan Carlos I принимал участие в учениях НАТО BALTOPS 2019, проходивших 3-21 июня в южной части Балтийского моря.
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