Россия перехватила бомбардировщики США над двумя морями

Российские истребители Су-27 за день перехватили два американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

Отмечается, что самолеты В-52Н Военно-воздушных сил США 17 июня приближались к российским границам в разных регионах. Один из них был перехвачен над Черным морем, второй — над Балтийским. Для этого поднимались Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне.

В результате границы России нарушены не были. Полеты истребителей при этом проходили по международным правилам, отмечается в сообщении.

Ранее в июне Минобороны показало перехват истребителем Су-27 иностранных самолетов-разведчиков у границы России. Тогда к ней приближались разведчик Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 и разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV («Гольфстрим»).

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