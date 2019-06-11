Перехват разведчиков США и Швеции у границ России показали на видео

Минобороны России / YouTube

Перехват российским истребителем Су-27 иностранных самолетов-разведчиков у границы России сняли на видео. Ролик опубликован во вторник, 11 июня, на канале Минобороны России на YouTube.

На кадрах видно, как российский истребитель подлетает сначала к одному самолету, затем к другому, а также сопровождает их.

Ранее в Минобороны сообщили, что 10 июня у границе России приближались разведчик Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 и разведчик ВВС Швеции Gulfstream IV («Гольфстрим»). Су-27 сопровождал их, нарушения границ не было.

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