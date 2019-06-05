Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Небезопасного перехвата американского самолета российским истребителем над Средиземным морем не было. Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 4 июня к базе ВМФ России в порту Тартус в Сирии дважды приближался самолет-разведчик США. В первый раз цель была обнаружена над нейтральными водами Средиземного моря примерно в 12:30 мск. Поднятый с российской военной базы Хмеймим истребитель Су-35 с безопасного расстояния распознал ее как американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, указывается в сообщении. Он вернулся на аэродром после того, как разведчик сменил курс.

Еще одно приближение «Посейдона» зафиксировали в 15:41. В воздух вновь подняли Су-35. «[Он] приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства», — сообщили в министерстве.

Ведомство указало, что все российские полеты осуществлялись в соответствии с международными нормами.

Ранее пресс-служба Шестого флота США сообщила, что Су-35 перехватил американское воздушное судно три раза за три часа. При этом отмечалось, что второй перехват был небезопасным, поскольку российский самолет пролетел на высокой скорости непосредственно перед P-8A, что создало угрозу для экипажа.

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