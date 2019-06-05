США обвинили Россию в небезопасном перехвате самолета над Средиземным морем

Российский истребитель Су-35 перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США.

По данным ведомства, Су-35 перехватил американское воздушное судно три раза за три часа. Второй перехват был небезопасным, поскольку российский самолет пролетел на высокой скорости непосредственно перед P-8A, что создало угрозу для экипажа.

Пилоты P-8A сообщили, что перехват длился около 28 минут. После маневра они попали в волну турбулентности.

Пресс-служба Шестого флота обвинила российский экипаж в безответственных действиях. В ведомстве настаивают, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал россиян.

В конце мая Генштаб Испании показал фотографии самолетов военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Испанские самолеты пошли на перехват после того, как российские истребители вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.

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