НАТО перехватила российские самолеты

Генштаб Испании показал фотографии самолетов военно-воздушных сил (ВВС) России, которые перехватила воздушная полиция НАТО. Фотографии опубликованы в Twitter испанского военного ведомства.

— Estado Mayor Defensa (@EMADmde) 26 мая 2019, 10:09

Представители армии рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M из воздушной полиции Балтики НАТО перехватили российские истребители после того, как те вошли в воздушное пространство «восточного фланга» блока.

Ранее сообщалось, что истребители ВВС Индии перехватили грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании «Мотор Сич».

В начале марта Минобороны представило видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27. Американский RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря и приближался к российской границе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!