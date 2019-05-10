Индийские истребители перехватили украинский Ан-12

Истребители ВВС Индии перехватили грузовой самолет Ан-12 украинской авиакомпании «Мотор Сич». Об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

Ранее индийские СМИ сообщили о принуждении к посадке грузинского самолета в международном аэропорту Джайпура. Перехват произошел после того, как Ан-12 отклонился от заданного курса и вошел из Пакистана в воздушное пространство Индии в незапланированном месте.

Позднее выяснилось, что этот Ан-12 не числится в реестре гражданских судов Грузии, а принадлежит Украине. Самолет лишь совершал в Грузии техническую посадку, после чего продолжал путь в индийский аэропорт Карачи.

27 февраля Индия и Пакистан заявили о том, что сбили военные самолеты друг друга. Это случилось на следующий день после того, как индийская авиация атаковала лагерь «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.

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