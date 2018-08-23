Россия нашла замену украинским двигателям «Мотор Сич»

Двигатель Д-136 производства украинского предприятия «Мотор Сич», установленный на самый тяжелый в мире серийный вертолет Ми-26, в 2023 году будет заменен российским аналогом ПД-12В, сообщил РИА Новости представитель «Объединенной двигателестроительной корпорации».

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«Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ПД-12В, разрабатываемый пермским «Авиадвигателем», обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.

Авиационный турбовальный двигатель Д-136, разработанный в 1970-х годах «Ивченко-Прогресс» (Запорожье), с 1982 года серийно выпускается запорожским предприятием «Мотор Сич».

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