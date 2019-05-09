Перехват американского беспилотника попал на видео

Instagram / maxmpower

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом. Запись опубликована на странице maxpower в Instagram.

Предполагается, что MQ-9 Reaper совершал разведовательный полет, пилот самолета максимально близко подводит свою машину к аппарату. Время и место съемки не уточняется.

В начале марта Минобороны представило видео перехвата самолета-разведчика ВВС США российским истребителем Су-27. RC-135 был зафиксирован над нейтральными водами Балтийского моря и приближался к российской границе.

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