Перехват израильских ракет сирийской ПВО попал на видео

Израильская авиация нанесла ракетные удары из воздушного пространства Ливии по сирийской провинции Хама. Об этом сообщает агентство SANA.

Силы сирийской ПВО в городе Масьяф отразили удар около 02:30 по местному времени. В результате атаки пострадали трое сирийских военнослужащих, также были повреждены несколько зданий.

Ранее Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. В конце марта несколько израильских ракет ударили по объектам к северо-востоку от Алеппо. Отмечалось, что их целью был иранский грузовой самолет, который разгружался в это время.

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Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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