Израиль ударил ракетами по Алеппо

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от Алеппо. Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

По данным издания, израильские снаряды атаковали провинцию в 23:00 по местному времени (00:00 мск). Отмечается, что никто не пострадал, ущерб только материальный.

Материалы по теме Газуй, убивай Кто на самом деле виноват в химических атаках в Сирии

Представитель сирийского ополчения рассказал РИА Новости, что под удар также попали гражданский аэропорт Алеппо и находящееся рядом поселение Джибрин. После нападения во всем Алеппо полностью отключили электричество.

В последний раз Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!