Израильский удар по Алеппо попал на видео

@BabakTaghvaee / Twitter

В сети появились видеозаписи ударов Израиля по сирийской провинции Алеппо. Они были опубликованы в нескольких аккаунтах в Twitter.

В сирийской армии заявили, что удар был нанесен по индустриальной зоне и серьезных потерь нет. Однако, по данным сирийской оппозиции, пострадали склады, где хранится иранская амуниция, и военный аэропорт, которым пользуются иранские военные. Об этом сообщало Reuters.

@QalaatAlMudiq / Twitter

В то же время газета The Jerusalem Post со ссылкой на сирийский центр защиты прав человека писала, что в результате удара погибли 10 человек, а город «пребывает в состоянии хаоса». Эту информацию пока не подтвердили официальные источники.

Ранее 28 марта сообщалось, что сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля к северо-востоку от города Алеппо. Ракеты ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. После нападения во всем Алеппо полностью отключили электричество.

В последний раз Израиль атаковал Сирию в январе. Тогда его целью были иранские подразделения «Аль-Кудс» на территории страны. Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

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